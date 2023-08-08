В Україні оголосили підозру екснардепу через біржові махінації на мільярд гривень: фото, відео

Нардепові та учасникам схеми загрожує до 15 років позбавлення волі.

В Україні затримали екснардепа через підозру в маніпулюваннях на фондовій біржі й легалізації майна, отриманого злочинним шляхом. Він і спільники проводили формальні біржові угоди "купівлі-продажу" державних цінних паперів із метою отримання інвестиційного прибутку. За даними джерел ТСН.ua, це нардеп VІІІ скликання від БПП Руслан Демчак.

Про це повідомляють у Нацполіції України.

За даними слідства, злочинна група вигадала схему, яка дозволяла легалізувати злочинні доходи від маніпуляцій із купівлею-продажем облігацій внутрішньої державної позики України.

"Так, брокер, діючи в інтересах юридичної особи-нерезидента, купував на фондовій біржі пакет облігацій внутрішніх державних позик (ОВДП) за ринковою ціною, а потім продавав іншому брокеру за нижчою вартістю вже в інтересах фізичної особи. Такі махінації дозволяли зловмисникам отримати виплату інвестиційного прибутку, який, згідно з українським законодавством, не підлягає оподаткуванню", - йдеться в повідомленні.

Обшуки у фігурантів злочинної схеми / Фото: Національна поліція України

Незаконні доходи учасники злочинної схеми легалізували через підконтрольний банк, водночас фактичний власник цінних паперів внаслідок біржових угод не змінювався.

"Після проведення низки досліджень правоохоронці отримали висновок економічної експертизи, який підтвердив механізм маніпулювання на фондовій біржі та легалізації майна, одержаного злочинним шляхом. Як наслідок, протягом 2016-2018 років зловмисники "заробили" на махінаціях понад 1 млрд грн", - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці провели обшуки в учасників схеми та в підконтрольному їм банку. Також повідомили про підозру учасникам фондового ринку за ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 222-1 (маніпулювання на організованих ринках) та ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом) Кримінального кодексу України. Їм загрожує до 15 років позбавлення волі.

Поліція також повідомила, що підозрюваний - колишній нардеп, очолював комітет з питань фінансової політики, а у "схемі" виступав у ролі вигодонабувача. Він отримав 20 млн грн незаконного інвестиційного прибутку. За даними джерел ТСН.ua, це нардеп VІІІ скликання від БПП Руслан Демчак.

Нагадаємо, народного депутата Богдана Торохтія, дружина якого під час війни купила елітну нерухомість та автівки, планують виключити з фракції "Слуга народу".

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