В Україні оновили перелік тимчасово окупованих територій для виплати допомоги ВПО

Мінреінтеграції оновило перелік громад у районах бойових дій, на окупованих територіях і в оточенні.
Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій затвердило оновлений перелік громад у районах бойових дій, на тимчасово окупованих територіях і тих, що в оточенні, на основі якого внутрішньо переміщеним особам здійснюватимуть виплати.
Про це повідомляє пресслужба міністерства.
До оновленого переліку територіальних громад входить 9 областей.
Це територіальні громади Донецької (66), Харківської (56), Дніпропетровської (10), Луганської (37), Запорізької (64), Херсонської (49), Миколаївської (26), Сумської (19), Чернігівської (4) областей. Загалом наразі у переліку 331 громада.
Усі внутрішньо переміщені особи з цих громад отримають грошову допомогу від держави.
Зазначений перелік громад формується за погодженням Міноборони на підставі пропозицій відповідних обласних і Київської міської військових адміністрацій.
Громадянам, які зареєстровані в якійсь із зазначених областей, але громада яких відсутня в цьому переліку, рекомендується звернутися до своєї військової адміністрації (особисто або через гарячу лінію) й уточнити інформацію.
Нагадаємо, в Україні почали перевіряти переселенців, частина з них може втратити виплати.
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