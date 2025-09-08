В Україні оновили порядок виплат сім’ям загиблих військових

Виплати родинам загиблих військових / © ТСН.ua

Міністерство оборони України оновило порядок призначення та виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі чи смерті військових в період дії воєнного стану.

Про це повідомляється на сайті Міноборони.

Зміни в порядку виплат сім’ям загиблих військових

Міноборони запровадило такі оновлення порядку виплат:

загальний розмір одноразової грошової допомоги становитиме 15 млн грн, тобто залишиться без змін;

виплата 1/5 частини від загального розміру допомоги (3 млн грн) відбуватиметься негайно;

виплата 4/5 від суми допомоги (12 млн грн) відбуватиметься поетапно протягом 80 місяців за фіксованим графіком. Так, рідні загиблих захисників отримуватимуть орієнтовно 150 тис. грн щомісяця.

Нові правила діятимуть для випадків загибелі, офіційно засвідчених актовим записом про смерть, від 1 вересня 2025 року. Для членів родин загиблих військових, смерть яких засвідчена до цієї дати, порядок та терміни виплат залишаються без змін.

Правила виплат одноразової грошової допомоги стосуються всіх підрозділів Сил безпеки та оборони України.

«Запровадження рівномірного графіка виплат підсилює плановість та стійкість системи підтримки, одночасно зберігаючи термінову частину допомоги для покриття першочергових потреб родин українських воїнів», — йдеться у заяві Міноборони.

Нагадаємо, в кінці липня уряд затвердив механізм виплати одноразової грошової допомоги у 15 млн грн членам сімей українських добровольців, які загинули або померли, захищаючи країну.