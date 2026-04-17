Газ

В Україні готуються до зміни формату платіжок за газ, і нововведення торкнуться всіх побутових споживачів.

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), ухвалила постанову №541, якою внесла зміни до Кодексу газорозподільних систем та оновила вимоги до платіжок за розподіл природного газу для побутових споживачів.

Що змінюється

Зокрема, постанова передбачає:

чіткий перелік інформації, яка обов’язково має міститися у платіжці відповідно до законодавства та норм ЄС

запровадження єдиного шаблону та форми рахунка

можливість отримувати рахунок за постачання газу разом із рахунком за його розподіл на одному документі

розміщення в платіжці актуальної інформації, яку визначатиме регулятор

право споживача обирати формат рахунка — паперовий або електронний.У профільних відомствах наголошують, що зміна формату не означає автоматичного підвищення тарифів

Йдеться лише про оновлення способу подання інформації, щоб уникнути плутанини, яка виникала через різні підходи компаній до формування рахунків.

Комуналка в Україні 2026 — останні новини

За даними Держстату, у першому кварталі 2026 року зросли тарифи на житлово-комунальні послуги в Україні. Найбільше здорожчали послуги, пов’язані з утриманням житла та обслуговуванням багатоквартирних будинків.

Раніше повідомлялося, що чинний тариф на електроенергію в Україні залишиться незмінним до кінця травня, проте вже на початку літа на громадян може чекати здорожчання.

Наразі основний тариф становить 4,32 грн за кВт год. Для домогосподарств, які використовують електроопалення та споживають до 2000 кВт год на місяць, діє пільгова ставка — 2,64 грн.