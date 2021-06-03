В Україні овочі стали дешевшими, а фрукти - здорожчали: які нині ціни

Водночас морква та буряк здорожчали майже вдвічі.

Від минулого року в Україні овочі - подешевшали, а фрукти навпаки - здорожчали. Такі дані озвучили в Міністерстві агрополітики.

Про це розповіли в ефірі "Сніданку з 1+1".

Так, у квітні цього року відомство зафіксувало зниження ціни на цибулю, капусту та картоплю майже на третину. Водночас морква та буряк здорожчали майже вдвічі. Фрукти додали в ціні на пів відсотка. У Міністерстві це пояснюють погодними умовами і відсутністю раннього врожаю.

Як подешевшали овочі у 2021 році та яка нині їхня вартість:

цибуля – 4 грн/кг;

капуста – 4 грн/кг;

картопля – 6,50 грн/кг;

морква – 7 грн/кг;

буряк – 8 грн/кг.

Нагадаємо, раніше Міністерство аграрної політики та продовольства повідомило, що в Україні у квітні 2021 року порівняно з квітнем минулого року харчові продукти та напої здорожчали на 9,4%. Найбільше додали в ціні яйця, соняшникова олія, цукор і хліб. Єдина категорія продуктів, на які ціни знизилися, - це овочі, вартість яких у квітні була на 12% менше, ніж роком раніше. Водночас фрукти незначно подорожчали (на 0,5%).

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