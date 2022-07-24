В Україні пенсіонерам можуть надати додаткову грошову допомогу: як і де отримати

В Україні постраждалі від російської агресії та незахищені верстви населення, зокрема й пенсіонери, можуть отримати додаткову грошову допомогу від міжнародних організацій.

Так, Міністерством соціальної політики України для цього була створена соціальна платформа єДопомога.

Як подати заявку

Заявка на виплату грошової допомоги для пенсіонерів від міжнародних організацій заповнюється і подається на інформаційній платформі єДопомога - https://edopomoga.gov.ua.

Для цього потрібно зайти на платформу єДопомога. Там треба натиснути "Виплати від міжнародних організацій", а потім "Заповнити заявку на допомогу", вказавши реквізити рахунку у форматі IBAN.

Зазначається, що спочатку дані заявника перевіряють представники Мінсоцполітики за допомогою баз даних та реєстрів, але саме рішення щодо надання допомоги відповідної категорії населення та сум виплат ухвалюють міжнародні організації.

Яка сума допомоги

Протягом трьох місяців пенсіонери, заявку яких прийняли, отримуватимуть допомогу в розмірі 2 220 гривень. Тобто лише за три місяці людина отримає 6 660 гривень. Гроші приходитимуть на рахунок, реквізити якого ви зазначите в заявці.

Нагадаємо, що від 1 липня 2022 року в Україні збільшиться розмір пенсії, декретних виплат, допомоги із безробіття та інших соцвиплат. Це пов'язано зі зростанням прожиткового мінімуму, що передбачено держбюджетом на 2022 рік. Цей закон діє і під час війни. Загалом прожитковий мінімум від 1 липня становитиме 2 508 гривень на місяць: на 115 грн більше, ніж у першій половині року.

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