В Україні пенсіонерам щомісяця доплачуватимуть 2361 грн: хто отримає виплати

В Україні протягом дії воєнного стану пенсіонери-чорнобильці щомісячно будуть отримувати доплату до пенсії у розмірі 2361 грн.

Про це йдеться у проєкті закону № 12000.

Зазначається, що відповідно до нового законопроєкту про Державний бюджет на 2025 рік, "чорнобильська пенсія" буде виплачуватись не всім пенсіонерам. Цю допомогу отримують пенсіонери, які не працюють, але постійно проживають у зонах відселення і проживали або працювали там від 1986 до 1993 року.

Пенсіонери, які змінили місце проживання після аварії на ЧАЕС або переїхали до зон після катастрофи, не отримають доплату.

Крім цього, якщо пенсіонер-чорнобилець залишає своє постійне місце проживання у зоні відселення та реєструється за її межами, виплата припиняється. Для цього Пенсійному фонду доручено регулярно звіряти дані з Єдиного державного демографічного реєстру та інших державних реєстрів для підтвердження права на продовження чи припинення виплат.

Як повідомлялося, вже за кілька місяців Україні можуть значно зрости тарифи на комунальні послуги. Зокрема, на опалювання і водопостачання.

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