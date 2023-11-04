В Україні пенсіонери змушують дітей платити їм довічні елементи: що каже суд

В Україні деталі частіше суд зобов'язує своїх дітей платити їм довічні аліменти, суму яких встановлює суд.

Про це йдеться у матеріалі OBOZ.UA.

У реєстрі судових рішень чимало справ, коли дорослі батьки намагаються через суд зобов'язати своїх дітей надавати матеріальну допомогу. Так, для прикладу, на Львівщині Жидачівський районний суд зобов'язав дочку платити своєму літньому батькові по 1 тис. грн на місяць до кінця його життя. Пенсіонер просив у суді платити йому по 4 тис. грн.

"Кілька днів тому Дергачівський районний суд Харківської області зобов'язав жінку платити своєму батькові 25% усіх доходів до кінця його життя. Як йдеться у матеріалах справи, спеціально для суду пенсіонер пройшов медкомісію. Та підтвердила його інвалідність другої групи", - мовиться у повідомленні.

Ще один випадок трапився на Київщині. Там Вишгородський районний суд задовольнив позов 93-річної жінки. Її сина зобов'язали щомісяця сплачувати аліменти у розмірі 5 тис. грн. У матеріалах справи йдеться, що у жінки було троє дітей, одна з яких давно загинула.

"У пенсіонерки залишилися син та донька. Обидва вже пенсійні. Дочка забрала літню матір до себе і зараз фактично повністю її утримує за власний рахунок. Вона разом із чоловіком уже не працюють, мати утримують за рахунок пенсій", - йдеться у матеріалі.

Нагадаємо, що в Україні станом на 1 жовтня понад один мільйон людей отримують понад 10 тисяч гривень пенсії – це 10,7% від загальної кількості.

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