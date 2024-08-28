В Україні пенсії розраховуватимуть за іншою системою: пояснення від Мінсоцполітики

Щоб вийти на пенсію в 60 років, потрібно напрацювати 31 рік стажу.

Найближчим часом в Україні може відбутися зміна системи розрахунку пенсій. У новій системі враховуватимуть як кількість відпрацьованих років, так і суму щомісячних внесків, зроблених громадянином.

Про це повідомила міністерка соціальної політики Оксана Жолнович в інтерв'ю виданню "Укрінформ".

Наразі в Україні існують три види пенсій:

солідарна

обов'язкова накопичувальна

добровільна накопичувальна

"Сьогоднішня система часто і багато зазнавала змін. І тому розрахунок пенсії ускладнився. Наразі вона містить масу добавок і дотяжок, наприклад, враховується дотяжка до прожиткового мінімуму, дотяжка за стаж тощо. Люди змушені йти до фахівців, щоб вирахувати свою пенсію, бо самому це зробити майже неможливо. І ми хочемо спростити цей механізм", – сказала вона.

Тепер система враховуватиме лише два критерії:

кількість відпрацьованих років

кількість внесків, які людина сплачувала щомісяця

Нововведення передбачають, що внески перетворюватимуться на певну кількість балів. Кожен бал дорівнюватиме 30% від середньої заробітної плати за відповідний рік. Це означає, що особи, які пропрацювали 35 років і отримували протягом цього часу середню заробітну плату, зможуть розраховувати на отримання щонайменше 30% свого доходу через солідарну пенсійну систему.

"Крім того, виводимо гарантію – якщо ви пропрацювали мінімум 15 років і зайшли в пенсійну систему, то точно маєте право на 30% від мінімальної заробітної плати того року", – сказала вона.

Нагадаємо, пенсії українців збільшуються завдяки перерахункам та індексаціям. Однак у серпні виплати буде підвищено шляхом нарахування спеціальних надбавок.

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