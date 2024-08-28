В Україні пенсії розраховуватимуть за іншою системою: пояснення від Мінсоцполітики

Щоб вийти на пенсію в 60 років, потрібно напрацювати 31 рік стажу.
Найближчим часом в Україні може відбутися зміна системи розрахунку пенсій. У новій системі враховуватимуть як кількість відпрацьованих років, так і суму щомісячних внесків, зроблених громадянином.
Про це повідомила міністерка соціальної політики Оксана Жолнович в інтерв'ю виданню "Укрінформ".
Наразі в Україні існують три види пенсій:
- солідарна
- обов'язкова накопичувальна
- добровільна накопичувальна
"Сьогоднішня система часто і багато зазнавала змін. І тому розрахунок пенсії ускладнився. Наразі вона містить масу добавок і дотяжок, наприклад, враховується дотяжка до прожиткового мінімуму, дотяжка за стаж тощо. Люди змушені йти до фахівців, щоб вирахувати свою пенсію, бо самому це зробити майже неможливо. І ми хочемо спростити цей механізм", – сказала вона.
Тепер система враховуватиме лише два критерії:
- кількість відпрацьованих років
- кількість внесків, які людина сплачувала щомісяця
Нововведення передбачають, що внески перетворюватимуться на певну кількість балів. Кожен бал дорівнюватиме 30% від середньої заробітної плати за відповідний рік. Це означає, що особи, які пропрацювали 35 років і отримували протягом цього часу середню заробітну плату, зможуть розраховувати на отримання щонайменше 30% свого доходу через солідарну пенсійну систему.
"Крім того, виводимо гарантію – якщо ви пропрацювали мінімум 15 років і зайшли в пенсійну систему, то точно маєте право на 30% від мінімальної заробітної плати того року", – сказала вона.
Нагадаємо, пенсії українців збільшуються завдяки перерахункам та індексаціям. Однак у серпні виплати буде підвищено шляхом нарахування спеціальних надбавок.
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