В Україні переписали правила для покупців квартир у новобудовах: що змінилося

Тепер у покупця ще незбудованої квартири будуть документи на неї.

В Україні переписали правила для покупців квартир у новобудовах.

Про це розповіли у Мінцифри.

Українці отримали можливість реєструвати свої права на ще недобудовані квартири. Це стало можливим завдяки електронному механізму захисту інвесторів, які вклалися у будівництво.

Забудовники через Єдину державну електронну систему у сфері будівництва (ЄДЕСБ) можуть подавати заяви про реєстрацію прав на об'єкти, які будуть побудовані, а потім передавати ці права покупцям.

"Тобто квартира фактично ще не збудована, але у її покупця вже будуть документи на неї. Це справді хороша новина! Адже раніше, якщо хтось мав погані наміри, то одну й ту саму квартиру могли продавати по кілька разів. А тепер покупець вже зможе убезпечити себе від цього", – пояснив президент "Київміськбуду" Ігор Кушнір у коментарі Obozrevatel.

Так, покупець квартири на первинному ринку може реєструвати речові права на житло, що перебуває на етапі будівництва або буде збудовано. Раніше, щоб убезпечитися, українці були змушені укладати із забудовниками попередній договір купівлі-продажу нерухомості чи угоду про наміри.

Згідно з цими документами, покупець погоджувався придбати майно, а продавець – продати житло саме цій особі. Але такі угоди не давали право власності на житло, а лише були підготовкою до основної угоди, яка укладалася лише після здачі об'єкта в експлуатацію.

Нагадаємо, у Києві можна придбати власне житло за 20 тисяч доларів. Так, у Святошинському районі однокімнатну квартиру продають за 19 тисяч доларів. Це найдешевша пропозиція на вторинному ринку в житловому стані.

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