В Україні переписали ціни на популярні продукти: що здорожчало найбільше

Білокачанна капуста / © pixabay.com

Аналітики EastFruit зафіксували низку ключових змін у продажі овочів та фруктів. Головними трендами 43-го тижня 2025 року стало збереження лідерства білокачанної капусти та зростання цін на тепличні овочі в Україні.

Про це йдеться у тижневому огляді EastFruit торгових майданчиків України.

Ключові зміни на ринку овочів

Домінування капусти: білокачанна капуста залишається найбільш продаваним товаром у торговій групі EastFruit Trade Platform, хоча загальний обсяг її продажів трохи скоротився.

Зростання пропозиції: учасники ринку стали частіше пропонувати картоплю та моркву.

Активність тепличних: продовжує зростати кількість продавців помідорів, з’явилися пропозиції навіть із Туркменістану.

Тренди до Гелловіну: знову збільшилася пропозиція гарбуза, а Марокко йде на рекордний експорт цього овоча до Франції.

Ціновий тиск: В Україні продовжують стрімко зростати ціни на огірки (третій тиждень поспіль) та помідори (другий тиждень). Також здорожчали морква, столові буряки, цибуля та броколі.

Фруктовий сегмент: хурма витіснила яблуко

Новий лідер: Уперше за довгий час яблуко втратило лідерство за кількістю розміщених оголошень. Найчастіше продаваним фруктом стала хурма, активні продажі якої ведуть Узбекистан та Азербайджан.

Зростання продажів: Продовжують зростати пропозиції сливи та груші.

Заморозка: Активізувались продавці заморожених фруктів та ягід.

Ціни імпорту: В Україні зросли ціни на лимон та банан, тоді як вартість апельсина знизилася.

Географія торгівлі та попит

Минулий тиждень відзначився розширенням географії: у торгівлі знову з’явилися учасники з Молдови, Туреччини, Марокко та Греції. Водночас товарна пропозиція зменшилася з України та Узбекистану.

Найбільшим попитом серед покупців EastFruit продовжують користуватися яблука та картопля.

