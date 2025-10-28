ТСН у соціальних мережах

В Україні переписали ціни на популярні продукти: що здорожчало найбільше

Найбільшим попитом серед українських покупців продовжують користуватися яблука та картопля.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
Білокачанна капуста

Білокачанна капуста / © pixabay.com

Аналітики EastFruit зафіксували низку ключових змін у продажі овочів та фруктів. Головними трендами 43-го тижня 2025 року стало збереження лідерства білокачанної капусти та зростання цін на тепличні овочі в Україні.

Про це йдеться у тижневому огляді EastFruit торгових майданчиків України.

Ключові зміни на ринку овочів

  • Домінування капусти: білокачанна капуста залишається найбільш продаваним товаром у торговій групі EastFruit Trade Platform, хоча загальний обсяг її продажів трохи скоротився.

  • Зростання пропозиції: учасники ринку стали частіше пропонувати картоплю та моркву.

  • Активність тепличних: продовжує зростати кількість продавців помідорів, з’явилися пропозиції навіть із Туркменістану.

  • Тренди до Гелловіну: знову збільшилася пропозиція гарбуза, а Марокко йде на рекордний експорт цього овоча до Франції.

  • Ціновий тиск: В Україні продовжують стрімко зростати ціни на огірки (третій тиждень поспіль) та помідори (другий тиждень). Також здорожчали морква, столові буряки, цибуля та броколі.

Фруктовий сегмент: хурма витіснила яблуко

  • Новий лідер: Уперше за довгий час яблуко втратило лідерство за кількістю розміщених оголошень. Найчастіше продаваним фруктом стала хурма, активні продажі якої ведуть Узбекистан та Азербайджан.

  • Зростання продажів: Продовжують зростати пропозиції сливи та груші.

  • Заморозка: Активізувались продавці заморожених фруктів та ягід.

  • Ціни імпорту: В Україні зросли ціни на лимон та банан, тоді як вартість апельсина знизилася.

Географія торгівлі та попит

Минулий тиждень відзначився розширенням географії: у торгівлі знову з’явилися учасники з Молдови, Туреччини, Марокко та Греції. Водночас товарна пропозиція зменшилася з України та Узбекистану.

Найбільшим попитом серед покупців EastFruit продовжують користуватися яблука та картопля.

Раніше ми писали про те, що найбільше здорожчало і здешевшало на ринку Києва.

