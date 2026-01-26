В Україні переписали ціни на популярний продукт

В Україні зменшується пропозиція моркви, що спричинило зростання вартості / © Freepik

Реклама

На українському ринку овочів зафіксували поступове підвищення вартості моркви.

Про це повідомляють аналітики проєкту EastFruit.

Аналітики зазначили, що причиною зростання цін стала зменшена пропозиція продукції від вітчизняних виробників.

Реклама

Наразі фермери продають моркву за цінами в діапазоні 6-12 грн за кг (0,14-0,28 долара), що приблизно на 15% вище, ніж наприкінці минулого робочого тижня. Водночас частина виробників, які мають моркву високої якості, утримуються від активних продажів, очікуючи подальшого підвищення цін.

Чому дорожчає розповсюджений в Україні продукт

За словами учасників ринку, основним фактором здорожчання стало суттєве скорочення пропозиції. Продажі моркви з необладнаних сховищ практично завершилися, а обсяги некондиційної продукції помітно зменшилися. Це дозволило аграріям підняти ціни на товар вищої якості.

Попри нинішнє зростання, морква в Україні залишається в середньому на 70% дешевшою, ніж у цей самий період минулого року. Експерти припускають, що теперішній ціновий сплеск має короткостроковий характер, тоді як більш відчутне подорожчання можливе ближче до середини весни.

Нагадаємо, дешевої гречки в Україні вже не буде. Цьогоріч ціни на крупу можуть становити вже 8-10% у порівнянні з минулим роком.