В Україні підрахували збитки житлового фонду через агресію РФ: які області постраждали найбільше

Станом на кінець травня 2023 року окупанти завдали понад $54 млрд прямих збитків житловому фонду України.

Про це пише Київська школа економіки.

Найбільша сума збитків – $46,6 млрд – це руйнування та пошкодження багатоквартирних будинків. За останніми даними, постраждало 18,6 тисяч багатоквартирних будинків:

13,2 тисячі – пошкоджено,

5,4 тисячі – повністю зруйновані.

Понад $7 млрд – це наслідок знищених та пошкоджених приватних будинків. Таких наразі вже понад 144 тисячі, з них зруйновано майже 59 тисяч.

Сумарна кількість пошкоджних обʼєктів житлового фонду станом на червень 2023 року складає понад 163 тисячі. Загальна площа пошкоджених або зруйнованих об’єктів – 87 мільйонів м2. Це складає 8,6% від загальної площі житлового фонду України.

Руйнування у регіонах

Найбільших руйнувань зазнав житловий фонд Донецької, Луганської, Харківської, Київської, Миколаївської та Чернігівської областей.

10 областей, житловий фонд яких найбільше постраждав від російської агресії / Фото: Київська школа економіки

За оцінками експертів, у Донецькій області повністю зруйновано (ступінь руйнування — понад 40%) понад 18 тисяч будинків, у Київській — 6,7 тисяч, у Луганській — понад 2,5 тисячі.

У Києві за час повномасштабного вторгнення було зруйновано та пошкоджено 454 житлові будинки. Сума збитків від цих руйнувань складає $734 млн.

Розподіл областей за кількістю зруйнованого або пошкодженого житла / Фото: Київська школа економіки

З-поміж інших міст, найбільше зруйнованих та пошкоджених житлових будинків у Маріуполі, Харкові, Чернігові, Сєвєродонецьку, Рубіжному, Бахмуті, Мар’їнці, Лисичанську, Попасній, Ізюмі та Волновасі.

Наприклад, за попередніми оцінками, у Сєвєродонецьку пошкоджено 90% житлового фонду, такі міста як Бахмут і Мар’їнка майже не мають непошкоджених будівель.

Раніше у Міноборони назвали суму збитків довкіллю через обстріли РФ 2022 року. За інформацією уряду, станом на початок 2023 року збитки України через російську агресію становлять понад 700 мільярдів доларів

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