В Україні підскочили ціни: що найбільше вдарило по гаманцях у квітні
Поки ціни на яйця та молочні продукти демонструють приємне зниження, логістика та бакалія продовжують дорожчати.
Квітень 2026 року приніс нові цінові виклики для українців: продукти харчування та транспортні послуги суттєво додали у вартості. Найбільше на гаманці тисне подорожчання пального та продуктів переробки зернових.
Про це свідчить інформація від Державної служби статистики.
Ціни в Україні
У квітні рівень споживчих цін зріс на 1,4% порівняно з березнем. У річному вимірі — відносно квітня 2025 року — інфляція становила 8,6%.
Продукти харчування та безалкогольні напої
У квітні ціни на продукти та безалкогольні напої підвищилися в середньому на 1,9%. Найсуттєвіше подорожчали продукти переробки зернових — одразу на 16,7%.
Також зросли ціни на низку інших товарів — у межах 1,5 — 3,6%. Зокрема, подорожчали:
цукор,
соняшникова олія,
хліб,
макарони,
риба та рибна продукція,
м’ясо й м’ясопродукти,
овочі,
фрукти,
рис.
Водночас деякі продукти стали дешевшими. Найбільше зниження зафіксували на яйця — мінус 3,4%. Крім того, на 0,5 — 1,5% подешевшали масло, сири та сало.
Алкоголь і тютюнові вироби
Алкогольні напої та тютюнова продукція у квітні додали в ціні 1,2%. Основною причиною стало подорожчання тютюнових виробів на 1,8%.
Транспорт
У транспортній сфері ціни зросли на 4,7%. Найбільше на це вплинуло подорожчання пального та мастил — на 7,9%. Також піднялася вартість проїзду в автодорожньому та залізничному пасажирському транспорті — на 6,5% та 4,4% відповідно.
Житло та комунальні послуги
Категорія «Житло, вода, електроенергія, газ та інші види палива» у квітні загалом продемонструвала помірне зростання — на 0,2%.
Серед окремих послуг найбільше подорожчало:
прибирання сміття — на 2,3%;
утримання та ремонт житла — на 1,2%;
оренда житла — на 0,9%;
послуги з управління багатоквартирними будинками — на 0,8%.
Водночас без змін залишилися тарифи на:
водопостачання;
каналізацію;
електроенергію;
природний газ;
гарячу воду та опалення.
Нагадаємо, що у травні в Україні прогнозується подальше зростання цін на продукти через здорожчання пального, кормів та логістики. Найбільше додасть у вартості молочна продукція: молоко може подорожчати до 74,1 грн/л, сметана та масло — на 3 — 4%. Овочі борщового набору зростуть у ціні до 7%, фрукти — на 10%, тоді як салатні овочі можуть здешевшати на 15 — 20% завдяки новому врожаю. Ціни на м’ясо після Великодня залишаться стабільними на рівні квітня. Водночас очікується здорожчання круп: гречка, пшоно та рис додадуть 5– 10%, а манка та ячна крупа — 3 — 5%.