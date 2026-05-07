В Україні підскочили ціни: що найбільше вдарило по гаманцях у квітні

Квітень 2026 року приніс нові цінові виклики для українців: продукти харчування та транспортні послуги суттєво додали у вартості. Найбільше на гаманці тисне подорожчання пального та продуктів переробки зернових.

Про це свідчить інформація від Державної служби статистики.

Ціни в Україні

У квітні рівень споживчих цін зріс на 1,4% порівняно з березнем. У річному вимірі — відносно квітня 2025 року — інфляція становила 8,6%.

Продукти харчування та безалкогольні напої

У квітні ціни на продукти та безалкогольні напої підвищилися в середньому на 1,9%. Найсуттєвіше подорожчали продукти переробки зернових — одразу на 16,7%.

Також зросли ціни на низку інших товарів — у межах 1,5 — 3,6%. Зокрема, подорожчали:

цукор,

соняшникова олія,

хліб,

макарони,

риба та рибна продукція,

м’ясо й м’ясопродукти,

овочі,

фрукти,

рис.

Водночас деякі продукти стали дешевшими. Найбільше зниження зафіксували на яйця — мінус 3,4%. Крім того, на 0,5 — 1,5% подешевшали масло, сири та сало.

Алкоголь і тютюнові вироби

Алкогольні напої та тютюнова продукція у квітні додали в ціні 1,2%. Основною причиною стало подорожчання тютюнових виробів на 1,8%.

Транспорт

У транспортній сфері ціни зросли на 4,7%. Найбільше на це вплинуло подорожчання пального та мастил — на 7,9%. Також піднялася вартість проїзду в автодорожньому та залізничному пасажирському транспорті — на 6,5% та 4,4% відповідно.

Житло та комунальні послуги

Категорія «Житло, вода, електроенергія, газ та інші види палива» у квітні загалом продемонструвала помірне зростання — на 0,2%.

Серед окремих послуг найбільше подорожчало:

прибирання сміття — на 2,3%;

утримання та ремонт житла — на 1,2%;

оренда житла — на 0,9%;

послуги з управління багатоквартирними будинками — на 0,8%.

Водночас без змін залишилися тарифи на:

водопостачання;

каналізацію;

електроенергію;

природний газ;

гарячу воду та опалення.

Нагадаємо, що у травні в Україні прогнозується подальше зростання цін на продукти через здорожчання пального, кормів та логістики. Найбільше додасть у вартості молочна продукція: молоко може подорожчати до 74,1 грн/л, сметана та масло — на 3 — 4%. Овочі борщового набору зростуть у ціні до 7%, фрукти — на 10%, тоді як салатні овочі можуть здешевшати на 15 — 20% завдяки новому врожаю. Ціни на м’ясо після Великодня залишаться стабільними на рівні квітня. Водночас очікується здорожчання круп: гречка, пшоно та рис додадуть 5– 10%, а манка та ячна крупа — 3 — 5%.

