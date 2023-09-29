В Україні підвищать пенсії для більшості отримувачів за новою бальною системою

В межах індексації пенсій 2024 року в Україні виплати зростуть для абсолютної більшості отримувачів. Індексація відбудеться за новою бальною системою.

Про це міністерка соцполітики України Оксана Жолнович повідомила у ефірі телемарафону "Єдині новини".

Кому підвищать пенсії 2024

Пенсії підвищать усім українцям, які вийшли на заслужений відпочинок не пізніше ніж три роки тому. Задля цього бюджет Пенсійного фонду збільшили на 100 млрд грн. Ці гроші надійдуть до ПФУ із внесків із зарплат військових.

Система нарахування пенсій

Як пояснила Жолнович, бальна система нарахування пенсій дозволить осучаснити виплати. Зараз українці, які вийшли на пенсію в різні роки, але мали однаковий стаж та середню зарплату, мають різний розрахунковий розмір виплати. Однак протягом років середня зарплата в Україні зросла в кілька разів, тому розрахована за старою формулою пенсія була різною.

"Законодавство передбачає, що якщо людина вийшла на пенсію 2000 року, то їй нараховували пенсію, виходячи із заробітку 2000 року. Індексацію не проводили щороку, а якщо й проводили, то занижували... Це несправедливість, коли люди розуміють, що працювали однакову кількість років, у них була однакова за купівельною спроможністю зарплата, а ось пенсії дуже відрізняються", – розповіла міністерка соцполітики.

Саме тому за кожен місяць роботи українським пенсіонерам нарахують бали. Якщо людина отримувала середню зарплату, то їй буде нараховано 10 балів. Якщо зарплата була вищою, то буде нараховано, наприклад, 11 балів. А якщо меншою – 9 балів.

Зауважимо, що ці бали щороку будуть перераховуватись назад у пенсію відповідно до актуальної середньої зарплати.

Нагадаємо, 22 вересня прем’єр Денис Шмигаль анонсував запровадження в Україні бальної системи під час нарахування пенсій. Це має вирівняти розміри виплат людям, які вийшли на пенсію вже давно, і тим, хто зробив це нещодавно.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Калькулятор пенсії! Виплати нараховуватимуть по-новому!

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