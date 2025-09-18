Кола подорожчає

Реклама

У проєкті держбюджету на 2026 рік уряд пропонує не лише податок на онлайн-платформи, але й акциз на солодкі напої.

Про це розповіли фахівці Центру економічної стратегії (ЦЕС).

Очікується, що він принесе державі додатково близько 8,5 млрд грн щороку.

Реклама

Податок на напої з цукром давно став міжнародною практикою, зазначають економісти.

Цей податок на солодкі напої вже застосовують понад 100 країн. Такий крок має подвійний ефект: з одного боку, наповнення бюджету, з іншого — стимулювання більш здорового способу життя серед громадян.

Втім, український підхід має свою особливість — оподатковувати планують не лише напої з цукром, а й з підсолоджувачами. У світі це радше виняток, тож положення вже викликало суперечки.

Варто нагадати, що ідея запровадження такого акцизу з’явилася ще у 2023 році, а згадка про нього містилася у Бюджетній декларації та Національній стратегії доходів. Спочатку його планували відтермінувати, але зараз уряд пришвидшив процес, шукаючи додаткові ресурси для фінансування Сил оборони.

Реклама

Щоб податок набрав чинності з 1 січня 2026 року, парламент має ухвалити зміни, а президент — підписати закон.

Ціни на Кока-Колу злетять

Згідно з проєктом, ставка акцизу становитиме 0,1 євро за літр (приблизно 5 грн). Відповідно, двохлітрова пляшка популярної коли може подорожчати на близько 12 грн.

Нагадаємо, наступного, 2026 року, на споживачів в Україні чекає новий виток зростання цін на низку товарів. Причина полягає у змінах податкового законодавства, закладених у проєкт бюджету.