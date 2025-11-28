Середня зарплата для розрахунку пенсій зросла: як це вплине на гаманці українців

Гроші / © Getty Images

В Україні зафіксували зростання показника середньої заробітної плати. Він є ключовим для обчислення пенсій. А у жовтні 2025 року цей показник сягнув 21 578 гривень 46 копійок. Про це стало відомо після затвердження відповідного показника 25 листопада 2025 року.

Про це повідомили у Пенсійному фонді України (ПФУ).

Саме від цієї суми залежить розмір страхових внесків та, відповідно до Закону «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», майбутні пенсійні виплати громадян.

Зростання середньої зарплати для розрахунку пенсій фіксується вже другий місяць поспіль, продовжуючи тенденцію відновлення після літнього зниження. Для порівняння, у вересні 2025 року показник становив 21 190 гривень. Таким чином, жовтневе підвищення склало 388 гривень. Найвищий рівень середньої зарплати у 2025 році зафіксували у червні — 22 336 гривень 81 копійка.

Фінансування соціальних виплат у листопаді

Паралельно з оновленням показників, ПФУ активно фінансує поточні соціальні виплати. Станом на 27 листопада, Фонд спрямував значні кошти на соціальну підтримку:

Пенсійні виплати — 68 млрд гривень (з них 59 млрд грн через банки та 9 млрд грн через «Укрпошту»).

Житлові субсидії та пільги — 2,6 млрд гривень.

Страхові виплати - 3 млрд гривень (включаючи 1,8 млрд грн на оплату лікарняних).

Державні допомоги - 8,4 млрд гривень.

Загалом, у листопаді органи Пенсійного фонду надали громадянам понад 1,35 млн різних послуг.

Раніше повідомлялося, середня номінальна заробітна плата в Україні у вересні поточного року зросла до 26 623 грн, збільшившись на 2,7% порівняно з серпнем.

Також ми писали, скільки років треба працювати, щоб купити квартиру в Києві.