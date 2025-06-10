В Україні планують припинити випуск 50 копійок: що будуть карбувати замість них

В Україні планують припинити випуск 50 копійок

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Національний банк України має намір припинити випуск розмінних монет номіналом 50 копійок. Натомість, наступні тиражі цих монет планується карбувати вже під історичною назвою «шаги». Про це повідомив голова НБУ Андрій Пишний, наголосивши, що для реалізації цієї ідеї необхідна підтримка народних депутатів.

Що буде з 50 копійчаними монетами

За словами очільника Національного банку, наразі в обігу перебуває близько півтора мільярди монет номіналом 50 копійок. «50 копійок ми повинні будемо ще певний час докарбовувати. Їх в обігу приблизно на рівні півтора мільярди. І ми хочемо, щоб наступний тираж, який ми повинні будемо докарбувати, вже був викарбуваний не копійками, а шагами», — заявив Андрій Пишний.

Він також додав, що пропозиції щодо перейменування українських розмінних монет на «шаги» вже були направлені до Верховної Ради, і в парламенті є підтримка цієї ініціативи.

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Історична справедливість та новий дизайн

Нацбанк пояснює ініціативу перейменування монет прагненням відновити історичну справедливість, сприяти процесу дерусифікації та відродити національні традиції у грошовому обігу України. Це крок до підкреслення унікальності української грошової системи.

Якщо гривня має «княже походження», то «шаг» бере свої витоки з часів Гетьманщини. «Це не просто забаганка НБУ. Це абсолютно закономірний і логічний крок. Ми повертаємо своє», — наголошує Андрій Пишний. За його словами, такий перехід мав би відбутися ще зі здобуттям Україною Незалежності. У 1992 році навіть було викарбувано першу пробну партію «шагів», але тоді, як констатує голова НБУ, забракло політичної волі для впровадження. Зараз же, за його словами, «ми за крок до шага».

Водночас, дизайн майбутніх 50 «шагів» наразі ще не розроблений. Однак, Андрій Пишний запевнив, що робота над їхнім зовнішнім виглядом розпочнеться одразу після офіційного перейменування монет. «Вже сьогодні творча спільнота так відгукнулася на нашу ініціативу, ми вже маємо кілька ескізів. Ми підійдемо до цього дуже відповідально і зробимо просто фантастичні 50 шагів», — поділився планами голова НБУ.

Паралельний обіг та відсутність необхідності обміну

Важливим аспектом ініціативи є запевнення Національного банку щодо відсутності планів спеціально вилучати з обігу монети, номіновані в копійках, та обмінювати їх на «шаги» через зміну назви.

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Відповідно, у разі перейменування:

Монети «копійка» та «шаг» перебуватимуть в обігу паралельно.

Громадянам не потрібно буде вживати додаткових заходів для обміну копійок на «шаги».

Це означає, що нововведення не створюватиме незручностей для населення, а просто поступово оновить розмінний ряд грошей.

Окрім змін щодо 50-копійчаних монет, у Національному банку також повідомили, що найближчим часом не планують змінювати дизайн українських монет номіналом 1 та 2 гривні. Хоча до початку повномасштабної війни цей процес вже був запущений, від ідеї повністю не відмовились. Очікується, що до її реалізації повернуться після стабілізації ситуації в країні.