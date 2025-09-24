ТСН у соціальних мережах

В Україні планується запуск нової пенсійної системи: деталі

В Україні готується масштабна пенсійна реформа, яка має зробити систему прозорішою й справедливішою.

Автор публікації
Наталія Магдик
Пенсія

Пенсія / © УНІАН

Кабмін готує реформу, за якою пенсія буде визначатися просто: хто скільки та як довго сплачував внески, таку й суму отримуватиме.

Про це йдеться в проєкті Програми діяльності Кабінету міністрів, зареєстрованому в парламенті (№14069).

Майбутня реформа пенсійної системи в Україні передбачає кілька ключових кроків. По-перше, спеціальні пенсії буде трансформовано у професійні, що має зробити систему більш уніфікованою й справедливою. По-друге, запроваджується обов’язкова накопичувальна система, яка функціонуватиме паралельно з існуючою солідарною й покликана забезпечити прогнозованість та стабільність виплат.

Уряд планує найближчими місяцями винести на розгляд парламенту низку законопроєктів: про впровадження накопичувальної системи, про внесення змін до закону «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», а також про вдосконалення механізмів ведення обліку пенсійних прав і розвитку професійних програм. Окремим блоком стане розгляд законопроєктів, що стосуються пенсій і довічного забезпечення для суддів у відставці.

У разі успішного ухвалення й реалізації цих змін у 2026 році очікується істотне підвищення рівня пенсійного забезпечення в країні. Зокрема, прогнозується, що близько 5 мільйонів громадян отримуватимуть щомісячні виплати в розмірі не менше ніж 4000 гривень.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у вересні поточного року пенсіонери, яким виповнилося 70 років і більше, мають право на щомісячні компенсаційні виплати. Це стосується тих громадян, чия пенсія не перевищує 10 340,35 грн.

