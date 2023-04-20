В Україні планують підвищити тарифи на електрику для населення: наскільки може здорожчати світло

В Україні через російські ракетні удари можуть підняти тарифи на електрику для населення. Нардепи переконують, що зростання буде невисоким.

Про це в етері телемарафону сказали нардепи Андрій Герус та Олексій Кучеренко.

Голова комітету Верховної Ради з питань енергетики та ЖКГ Андрій Герус розповів, що на підготовку до зими енергетиці потрібно близько 40 млрд гривень. Оскільки енергосистема України постраждала через російські ракетні удари. Він наголосив, що зараз розглядається варіант щодо підвищення тарифів на електрику для населення.

"Що може бути з тарифами? На мою думку, наприклад, для тих людей, які є багатшими: у кого є будинки, у кого є басейни з електропідігрівом. Там точно можна підвищувати тарифи й такі заможні люди можуть платити більше. Це не буде складати для них великої проблеми", - вважає Герус.

Нардеп додав, що тариф на електрику в Україні і досі низький (до 250 кВт-год - 1,44 грн, понад 250 кВт - 1,68 грн), тоді як для бізнесу - 5,5 гривень за кВт-год. А тому Андрій Герус припустив підвищення тарифів, проте пообіцяв, що воно буде незначним.

Перший заступник голови комітету ВРУ з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Олексій Кучеренко наголосив, що в Україні плата за електрику в 3-4 рази менша, ніж в сусідніх державах.

"Навіть якщо на гривню зросте тариф, у нас більш ніж половина населення споживає до 150 кВт-год. Це в місяць вони будуть платити додатково 150 гривень. Ну давайте так скажу: не смертельно", - підкреслив він.

Він додав, що малозабезпечені українці не відчують проблем, оскільки вони отримують субсидії.

Нагадаємо, Кабмін до 30 квітня подовжив дію спеціального періоду із пільговими цінами на електроенергію. Тож до того часу тарифи на світло для побутових споживачів залишаються на рівні 1,44 грн/кВт-год. (для домогосподарств, які споживають до 250 кВт-год. на місяць) і 1,68 грн/кВт-год. (якщо місячний обсяг споживання – понад 250 кВт-год).

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