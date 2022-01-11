В Україні планують підвищити зарплату чиновникам: уряд отримав проєкт постанови

Підвищення платні стосується понад 200 тисяч осіб, зайнятих на державній службі.

Національне агентство України з питань державної служби (НАДС) внесло на розгляд уряду проєкт постанови про затвердження розмірів посадових окладів для чиновників на 2022 рік. Цей документ передбачає підвищення рівня заробітних плат.

Про це повідомили у пресслужбі НАДС.

Відповідно до цього документа, заробітна плата державних службовців вже від січня цього року збільшиться в середньому на 9,3 %.

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У НАДС мотивували необхідність підвищення рівня оплати праці великою кількістю звернень від громадян і висловили сподівання на швидкий розгляд урядом проєкту цієї постанови та її підтримку в чинній редакції.

“Ця підтримка стосується понад 200 тисяч осіб, які сумлінно виконують завдання і функцій держави, проводять підготовку документів політики, забезпечують реалізацію законів, надають якісні послуги населенню”, - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, відповідно до проєкту постанови мінімальний розмір посадового окладу чиновників не може бути меншим за два розміри прожиткового мінімуму (від 1 січня 2022 року - 2481 грн) для працездатних осіб. Тому спеціаліст державного органу отримуватиме не менш ніж 4 962 гривень на місяць (зараз – 4 540 гривень).

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