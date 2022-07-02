В Україні планують відновити компенсацію звільненим з полону громадянам та тим, хто ще у полоні: яка сума

В Україні планують відновити компенсацію звільненим з полону громадянам та тим, хто ще у полоні: яка сума

Міжвідомча комісія відновить виплати звільненим з полону громадянам.

Мінреінтеграції планує відновити роботу міжвідомчої комісії з виплат політв’язням. Обирати претендентів на отримання грошової допомоги буде спеціальна комісія.

Про це повідомляє пресслужба Мінреінтеграції.

"Українці (стосовно яких ухвалять позитивне рішення) зможуть одержати одноразову грошову підтримку у розмірі 100 тис. гривень", - йдеться у повідомленні.

Хто зможе одержати виплату:

Українці, позбавлені свободи внаслідок злочинних дій агресора;

Родини українців, позбавлених особистої свободи на тимчасово окупованих територіях та території рф з політичних мотивів, а також через громадську, політичну або професійну діяльність таких осіб.

Нагадаємо, в Мінреінтеграції роз'яснили, як отримати статус безробітного на тимчасово окупованій території.

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