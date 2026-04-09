В Україні почали дешевшати бензин і дизель: які ціни на АЗС 9 квітня

АЗС / © УНІАН

Реклама

В Україні зранку 9 квітня на автозаправках почало дешевшати пальне. Зокрема, знизилася вартість бензину. У середньому літр А-95 обійдеться у 74,07 грн.

Про це свідчать дані моніторингу «Главком».

На українських АЗС фіксують зменшення цін на бензин. Так, пальне марки А-95 здешевшало на KLO (-1,40 грн). Ціни на бензин А-95+ впали на «Укрнафті» аж на 3 грн.

Реклама

Сьогодні зранку на АЗС дизельне паливо у середньому коштує 91,04 грн. ДП хоч і здешевшало, але найдорожче коштує на UPG (-1,16 грн), ОККО (-1 грн), WOG (-1 грн). Найдешевше пальне пропонують «Укрнафта» (-1 грн).

Зауважимо, на Socar та «БРСМ-Нафті» ціни на дизель додали 1 грн.

Ціни на бензин і дизель 9 квітня

Ціни на бензин 9 квітня.

Ціни на пальне в Україні

Напередодні прем’єр-міністерка Юлія Свириденко заявила, що ціни на бензин в Україні почнуть падати. З її слів, вже вчора, 8 квітня, перші АЗС почали зменшувати вартість. Зокрема, державна мережа АЗК «Укрнафта».

Зауважимо, раніше енергетичний експерт Сергій Куюн заявляв, що протягом квітня вартість дизельного пального на АЗС може сягнути позначки у 100 грн за літр. Однак дефіцит на заправках навряд чи буде. Щодо цін на бензин, то, каже експерт, що ситуація дещо краща.

Реклама