В Україні почав дешевшати популярний фрукт: яка причина

Яблука / © Pexels

Реклама

Українські виробники яблук вкотре опинилися в ситуації, коли доводиться знижувати відпускні ціни через слабкий попит на продукцію та збільшення пропозиції осінніх сортів.

Про це повідомляють аналітики проєкту EastFruit.

За їхніми даними, на поточному тижні якісні яблука реалізуються в межах 30–40 грн/кг (що еквівалентно $0,72–0,97/кг). Таким чином, середня вартість продукції зменшилася приблизно на 12% у порівнянні з кінцем минулого робочого тижня.

Реклама

На ринку зараз домінують яблука осінніх сортів, які не підходять для тривалого зберігання. Саме ця особливість змушує садівників оперативно реалізовувати врожай, пропонуючи продукцію за нижчими цінами, аби уникнути втрат.

Водночас, навіть попри здешевлення, нинішні ціни на яблука в Україні залишаються удвічі вищими, ніж у цей самий період минулого року. Фахівці пояснюють таку тенденцію суттєвим скороченням валового збору яблук у країні.

Нагадаємо, в Україні зафіксували зниження споживчих цін у липні вперше за останні два роки. Ціни зменшилися на 0,2% порівняно з червнем. Одночасно сповільнилася річна інфляція — з 14,3% у червні до 14,1% у липні.

Проте ціни на персики в серпні 2025 року значно зросли. У супермаркетах за кілограм персиків просять від 70 до 120 гривень.