В Україні почав дорожчати ключовий овоч із борщового набору

В Україні на цьому тижні почав дорожчати один з овочів борщового набору. Зростання цін зумовлене високим попитом на якісну продукцію в умовах обмеженої пропозиції.

Про це повідомили аналітики EastFruit.

Стало відомо, що активні закупівлі моркви оптовими компаніями та роздрібними мережами спричиняють швидке скорочення її запасів у сховищах.

Ціни на моркву сьогодні становлять 25-33 грн/кг, що на 10% дорожче, ніж наприкінці минулого тижня. Це підвищення пов'язане зі значним скороченням пропозиції на ринку. Багато фермерів уже продали всю свою продукцію, а великі господарства зараз відвантажують моркву тільки за раніше укладеними контрактами.

Попри наявність значних обсягів польської моркви на ринку, зростання цін не припиняється. Попит на імпортну продукцію також залишається дуже високим. Наразі ціна на якісну моркву в Україні в середньому у 2,4 раза вища, ніж рік тому. Деякі виробники планують подальше підвищення цін, якщо темпи збуту залишатимуться на нинішньому рівні.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в лютому та березні 2025 року очікується зростання цін на продукти харчування, особливо овочі.

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