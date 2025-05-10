В Україні почав стрімко дорожчати один з популярних овочів: яка причина

Огірки

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Початок травня на українському овочевому ринку ознаменувався стрімким зростанням цін на один із найпопулярніших продуктів — тепличний огірок. Цього разу зростання вартості викликане не лише сезонними чинниками, а й погодними сюрпризами, які негативно вплинули на врожайність.

Про це розповіли аналітики EastFruit.

Нинішня весна видалася надто прохолодною і малосонячною, що безпосередньо вплинуло на темпи дозрівання овочів у тепличних господарствах. Як результат — обсяги вибірок знизилися, постачання стали нестабільними, а попит залишився сталим. Такий дисбаланс призвів до того, що виробники були змушені переглянути ціни.

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Станом на 10 травня тепличні огірки в Україні продаються по 50–75 грн за кілограм. Це значно вище, ніж навіть тиждень тому. При цьому учасники ринку відзначають ще один чинник: через скорочення імпорту, внутрішні виробники фактично залишилися без зовнішньої конкуренції. Умовно кажучи, ринок «замкнувся» на локальних постачальниках, і це дало їм можливість диктувати умови.

Інше питання — наскільки довго триватиме така ситуація. Прогнозоване потепління може пожвавити збір огірків у теплицях, що стабілізує ціни. Проте наразі ситуація залишається напруженою, а споживачі змушені платити більше.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що садити біля огірків, щоб урожай був у 4 рази більшим.

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