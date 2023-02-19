В Україні почалося приймання заявок на виплату 16 тисяч гривень: яким чином можна отримати гроші

Яка категорія громадян зможе отримати виплати та як це зробити, читайте в матеріалі ТСН.ua

Від 16 лютого 2023 року стартував спільний проєкт Міністерства у справах ветеранів України та Червоного Хреста України щодо підтримки ветеранів війни.

Про це повідомили у прес-службі уряду України. Проєкт стартував у тестовому режимі. Після того, як грошову виплату отримають перші 10 тисяч осіб, розпочнеться перевірка якості наданих послуг за міжнародними стандартами та продовжиться реалізація проєкту.

Фінансову допомогу у розмірі 16 тисяч зможуть отримати ветерани з інвалідністю 1-ї та 2-ї групи, відомості про яких внесено до Єдиного реєстру ветеранів війни. Ветерани зможуть отримати цю суму протягом 4 місяців, тобто кожного місяця виплачуватиметься по 4 тисячі гривень.

Щоб отримати допомогу, потрібно подати заяву. Перед тим, як подавати заявку, переконайтеся, що у вас є електронний підпис.

Як подати заяву на отримання допомоги

Зайдіть на сторінку сайту eveteran.gov.ua.

Перейдіть за посиланням “Надання підтримки особам з інвалідністю внаслідок війни”.

Пройдіть електронну ідентифікацію та аутентифікацію за допомогою інтегрованої системи електронної ідентифікації, електронного підпису, заснованого на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису.

Перевірте своє прізвище, ім’я, по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків та вкажіть свій міжнародний номер банківського рахунку IBAN, номер телефону та адресу електронної пошти. Якщо немає банківського гривневого рахунку, можна відкрити його в одному з банків на вибір та дізнатися його міжнародний номер IBAN. Якщо міжнародний номер банківського рахунку IBAN змінився, потрібно подати нову заяву на сайті eveteran.gov.ua.

Перед надсиланням заяви повторно перевірте свої дані та погодьтеся на обробку та передачу даних про себе для отримання грошової допомоги від міжнародної організації.

Заява буде направлена до Міністерства ветеранів для перевірки статусу ветерана війни – особи з інвалідністю І або II групи заявника в Єдиному державному реєстрі ветеранів війни.

Після перевірки знеособлені дані заявника в автоматичному режимі передаються до Червоного Хреста України для подальшої виплати грошової допомоги на зазначений у заяві банківський рахунок.

З міркувань безпеки та захисту даних ветеранів війни повідомлення про нарахування чи відмову не надсилатиметься заявникам.

У разі неотримання виплати у зазначений термін, дзвоніть до Мінветеранів за номером: +38 0636889596.

Читайте також: