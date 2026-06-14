В Україні податкова почне шукати приховані доходи по-новому

Податкова служба України має дедалі більше каналів для отримання інформації про доходи громадян

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Уряд готує масштабне посилення контролю за тіньовою економікою. Для виявлення неофіційних доходів планують використовувати автоматизований аналіз фінансових операцій та великих покупок громадян.

Про це пише видання «Експерт».

Одним із головних нововведень стане запуск системи автоматичного аналізу фінансових потоків. Державні органи матимуть ширший доступ до інформації про банківські операції, реєстрацію майна та споживчі витрати громадян.

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Система зіставлятиме офіційно задекларовані доходи з фактичними витратами. Якщо різниця виявиться значною, це може стати приводом для додаткової перевірки.

Особливу увагу планують приділяти дорогим покупкам. Йдеться про придбання нерухомості, автомобілів та коштовностей.

Насамперед під перевірки можуть потрапити підприємці, які працюють без належного оформлення у сфері послуг. Серед них — репетитори, приватні майстри та власники житла, які здають його в оренду без декларування доходів.

Також посилений контроль обіцяють щодо компаній, які виплачують працівникам зарплату «в конвертах».

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Окремий напрямок стосується онлайн-торгівлі. Під моніторинг можуть потрапити продавці маркетплейсів, соціальних мереж та власних інтернет-магазинів, які приймають оплату на особисті банківські картки.

Передбачається, що банки автоматично передаватимуть інформацію про підозрілі транзакції до контролюючих органів.

У разі виявлення суттєвих розбіжностей між доходами та витратами податкова служба зможе ініціювати повну перевірку фізичної особи за останні сім років.

Нагадаємо, Верховна Рада України ухвалила у другому читанні та в цілому законопроєкт №15111-д щодо оподаткування доходів, які громадяни отримують через популярні цифрові платформи. Нові правила торкнуться користувачів таких сервісів, як OLX, Bolt, Uklon, Uber, Glovo, Airbnb та інших подібних майданчиків.

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Закон запроваджує спрощені правила для людей, які заробляють на онлайн-сервісах. Головна зміна: цифрові платформи самі стануть податковими агентами для своїх користувачів. Вони будуть автоматично вираховувати податки та звітувати перед податковою. Громадянам більше не доведеться самостійно подавати декларації чи відкривати для цього спеціальні рахунки.

Для людей, які не є ФОПами і працюють самі на себе, впроваджують пільговий податок у розмірі 10%. Окремо платити військовий збір не потрібно, бо все вже враховано в цій ставці. Нові правила замінять нинішні 23% податків (18% ПДФО та 5% військового збору). Скористатися такою пільгою зможуть ті, хто заробляє до 7,2 мільйона гривень на рік і не продає підакцизні товари.

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