В Україні здешевшали малина та вишні, а черешні та кабачки дорожчають: скільки коштують сезонні овочі та фрукти

В Україні здешевшали малина та вишні, а черешні та кабачки дорожчають: скільки коштують сезонні овочі та фрукти

Деякі фрукти і ягоди суттєво подешевшали.

В Україні знижуються ціни на моркву, малину, червону порічку і вишні. Але подорожчали черешні та кабачки.

Про це повідомляється на сайті AgroTimes.

Зокрема, на найбільшому гуртовому фермерському ринку півдня України, що в селі Великі Копані Херсонської області, томати вартують 19-25 грн/кг. Найдешевші червоні коштують від 19 грн/кг, найдорожчі – 25 грн/кг. Дещо впала ціна на рожеві томати - від 20 до 28 грн/кг.

Незмінними залишилися і ціни на огірки, яки нині вартують 9- 10 грн/кг. Картопля коштує 6-8 грн/кг.

А от кабачки додали в ціні - 10 грн/кг, раніше коштували 6-9 грн/кг. Морква навпаки дешевшає і зараз її вартість сягає 10-12 грн/кг, середня ціна на буряк тримається на рівні 12 грн/кг.

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Залишки ранньої капусти продають по 4 грн/кг, середньостиглі сорти – по 5-6 грн/кг. За жовту ріпчасту цибулю нового врожаю просять 5.5-6 грн/кг.

Водночас ціни на фрукти і ягоди зменшуються щодня. Так, вишні подешевшали з 45 до 35 грн/кг; червоні порічки – з 60 до 50 грн/кг; малина – зі 100 до 80 грн/кг. Але, наприклад, черешні додали в ціні і нині кілограм коштує 25-30 грн, а деякі навіть 40 грн/кг.

Перші абрикоси продають по 35 грн/кг, персики – по 60 грн/кг.

Як повідомлялося, полуниця на українських ринках знову подорожчала. Продавці пояснюють зростання тим, що висока ціна через дощі, які не дають ягоді достигнути. Саме тому полуниця починає псуватися.

Водночас в Україні оптові ціни на лохину в цьому році суттєво обвалилися. Експерти прогнозують, що кілограм ягоди продаватимуть на третину дешевше.

Нагадаємо, в Україні дорожчає свинина. Пов’язано це зі зростанням цін на зернові, якими годують свійських тварин.

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