Гроші
190
2 хв

В Україні здорожчала земля: скільки коштував гектар у липні 2025 року

Ціну на землю в Україні переписали: скільки коштує гектар.

Ганна Носова
Ціна на землю

Вартість сільськогосподарської землі в Україні продовжує зростати — в липні 2025 року середня ціна гектара досягла 69 628 грн, що майже на 9 тисяч гривень більше, ніж у червні, повідомляє Опендатабот.

Ще місяць тому середня вартість сільгоспугідь становила близько 60 900 грн за гектар. Таким чином, лише за липень земля здорожчала приблизно на 14%.

Зростає не лише ціна на землю, а й кількість проданих гектарів. У липні 2025 року було продано 21 611 га, що на 759 га перевищує показник червня. Найбільший обсяг продажів цього року зафіксовано в лютому — 27 572 га, тоді як найменший — у січні, коли було реалізовано 10 346 га.

Чому земля дорожчає

Експерти пояснюють це підвищеним попитом на орні землі, а також зростанням інтересу інвесторів, які розглядають український ринок як перспективний навіть в умовах війни.

Попри зростання попиту, власники паїв не поспішають продавати землю, очікуючи ще вищих цін. Земля залишається найстабільнішим активом в умовах економічної невизначеності, тому інвестори розглядають її як довгострокове вкладення.

Скільки коштує гектар землі в Україні

За даними аналітиків, ціна гектара землі в Україні значно відрізняється залежно від регіону, варіюючись від 30 665 грн до 180 137 грн. Це означає, що вартість одного гектара в найдорожчій області майже дорівнює ціні шести гектарів у найдешевшій.

Регіони з найвищими цінами

Найдорожча земля розташована в Івано-Франківській області, де середня ціна за гектар становить 180 137 грн. До списку лідерів також увійшли:

Київська область — у середньому 110 459 грн/га.

Сумська область — 103 502 грн/га.

Тернопільська область — 99 476 грн/га.

Регіони з найнижчими цінами

Найнижчі ціни зафіксовано в східних і південних регіонах. У Донецькій області гектар землі коштує в середньому 30 665 грн. Також низькі ціни відзначаються в:

Запорізькій області — 35 246 грн/га.

Херсонській області — 35 761 грн/га.

Миколаївській області — 35 912 грн/га.

Найнижчі показники вартості зберігаються у східних областях, які найбільше постраждали від воєнних дій. Тут гектар землі коштує істотно менше, ніж у центрі чи на заході країни.

Аналітики прогнозують, що ціни на землю можуть і надалі зростати. Попит з боку агрокомпаній і приватних інвесторів залишається високим, а пропозиція якісних ділянок обмежена. Водночас у Мінекономіки наголошують, що подальше здорожчання залежатиме від стабільності ринку та відновлення інфраструктури в регіонах.

190
