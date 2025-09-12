ТСН у соціальних мережах

297
1 хв

В Україні здорожчав один популярний овоч: скільки коштує кілограм

Помідори дорожчають: скорочення пропозиції та активний попит піднімають ціни.

Автор публікації
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Овочі

Овочі / © Pixabay

Ціни на тепличні помідори в Україні зростають вже другий тиждень поспіль. Головна причина — скорочення пропозиції. Тепличні комбінати збирають менші врожаї, а сезонні помідори з відкритого ґрунту практично зникли з ринку.

Про це пише EastFruit.

Лише за останній тиждень вартість тепличних помідорів збільшилась в середньому на 14%. Зараз їх відвантажують по 35-55 грн/кг ($0,85-1,33/кг).

Виробники зазначають, що зростання цін підтримується активним попитом з боку роздрібних мереж та гуртових компаній. Крім того, на цінову динаміку впливає й здорожчання ґрунтових помідорів.

Попри нинішнє зростання цін, тепличні помідори в Україні все ще залишаються в середньому на 30% дешевші, ніж були на початку вересня 2024 року.

Нагадаємо, яблука в Україні вже ніколи не будуть такими дешевими, як було колись. І хоч урожай цього року був кращим, ніж торік, на ціни суттєво впливає експорт.

Попри те, що цьогорічний урожай пшениці в Україні залишився на рівні минулого року (близько 22 мільйонів тонн), українцям варто готуватися до подальшого зростання цін на хліб. Заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук пояснив, що ключові чинники здорожчання криються не в сировині, а в інших складниках виробництва.

297
