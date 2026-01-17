В Україні здорожчав один з овочів борщового набору

Буряк / © Фото з відкритих джерел

Ціни на столові буряки в Україні з початку тижня демонструють зростання на тлі скорочення запасів продукції належної якості та активізації попиту з боку торговельних компаній.

Про це повідомили аналітики аграрного проєкту EastFruit.

За даними експертів, нині українські господарства реалізують столові буряки за цінами від 5 до 10 грн за кілограм, що в середньому приблизно на п’яту частину перевищує рівень цін наприкінці попереднього робочого тижня. Зростання вартості відбувається на тлі обмеженої пропозиції якісної продукції.

Учасники ринку пояснюють цю динаміку завершенням продажів коренеплодів із необладнаних сховищ. Крім того, за останній час істотно скоротилася кількість некондиційної продукції, що раніше стримувала ціни. У результаті виробники, які зберегли буряки високої якості, отримали можливість підвищити вартість товару.

Аналітики також звертають увагу, що попит на столові буряки з боку оптових компаній і роздрібних торговельних мереж залишається стабільно високим, що додатково підтримує поточний рівень цін.

Водночас попри останнє подорожчання, нинішні ціни на столові буряки в Україні залишаються істотно нижчими, ніж торік. За оцінками фахівців, у середньому вони приблизно на половину поступаються показникам аналогічного періоду минулого року.

Разом із тим учасники ринку не виключають, що зафіксоване зростання може мати короткостроковий характер. На їхню думку, подальше підвищення цін здатне стимулювати аграріїв активніше виводити на ринок продукцію зі сховищ, що призведе до збільшення пропозиції та потенційного коригування цін у бік зниження.

