В Україні здорожчає молочна продукція: на що чекати споживачам

Через скорочення сировини та витрати на електрику молочка здорожчає.

Українців чекає здорожчання молока та молочної продукції через скорочення надоїв і зростання витрат на переробку.

Про це розповів виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин Главреду.

За його словами, найбільше в ціні «неприємно вразить» вершкове масло — продукт, який історично є найдорожчим у молочній категорії.

Причин для осіннього здорожчання кілька. Насамперед із переходом худоби з літніх пасовищ на закрите утримання знижується обсяг надоїв, а відтак скорочується пропозиція сировини. Менше молока постачають і домогосподарства. До цього додаються зростання витрат на переробку та зберігання: підтримання холодильних і морозильних камер вимагає значних обсягів електроенергії, що прямо впливає на собівартість продукції.

«Формально, якщо дивитися на прямі витрати, підстави для зростання цін на молочку є. Але все впирається в купівельну спроможність населення», — наголосив експерт.

Назвати конкретну цифру можливого подорожчання Пендзин не взявся. За його словами, надто багато непередбачуваних факторів можуть змінити ринкову ситуацію.

«Якщо раптом почнуться сильні морози, попит може впасти — люди просто менше купуватимуть молочну продукцію, і тоді ціна навіть знизиться. Якщо ж, наприклад, „шахед“ влучить у торговельний комплекс чи переробне підприємство, пропозиція на ринку різко скоротиться — і ціна піде вгору», — пояснив він.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Україні ціни на курячі яйця в грудні вони зростуть на 15–20%.

