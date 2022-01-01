В Україні подорожчало виготовлення біометричних закордонних паспортів та ID-карт: нові ціни

Ціни на виготовлення біометричних документів зросли через подорожчання сировини.
В Україні від 1 січня подорожчало виготовлення біометричних документів.
Про це повідомили в Державній міграційній службі України.
Державне підприємство "Поліграфічний комбінат "Україна" підняло вартість виготовлення біометричних документів через підвищення цін на сировину.
Від 1 січня вартість виготовлення паспорта громадянина України (ID-картка):
- У термін до 20 робочих днів становитиме 372 грн (126 грн – вартість адмінпослуги та 246 грн – вартість бланка);
- До 10 робочих днів – 498 грн (252 грн – вартість адмінпослуги та 246 грн – вартість бланка).
Перше виготовлення паспорта громадянина України у формі ID-картки залишається безплатним.
Вартість виготовлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон:
- У термін до 20 робочих днів становитиме 733 грн (352 грн – вартість адмінпослуги та 381 грн – вартість бланка);
- До 7 робочих днів та до 3 робочих днів у разі наявності підстав – 1 тис. 085 грн (704 грн – вартість адмінпослуги та 381 грн – вартість бланка).
"Громадяни України, які здійснили оплату адміністративних послуг та подали заяви для оформлення документів до 31.12.2021, отримають документи за старою ціною. Ті ж особи, які здійснили оплату адміністративних послуг до 31.12.2021, але заяву для оформлення документів ще не подавали, матимуть можливість здійснити доплату за тарифами, що діятимуть на момент подачі відповідних заяв", - додали в Державній міграційній службі.
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