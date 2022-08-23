В Україні помітили банкноти з отворами: у Нацбанку повідомили, що вони недійсні

В Україні поширюються банкноти з отворами та іншими пошкодженнями.
Ці кошти вкрали окупанти на тимчасово захоплених територіях України, вони не є платіжними засобами.
Про це йдеться у повідомленні Нацбанку України.
Банкноти з отворами були у банках на тимчасово окупованих територіях України. Їх навмисно пошкодили, щоб вивести з обігу.
"Якщо під час розрахунків вам пропонують пошкоджену банкноту, краще відмовитися та попросити іншу. Доречним також буде повідомити про розповсюджувачів таких банкнот Національній поліції України, щоб зупинити дії зловмисників", - йдеться у повідомленні.
У Національному банку повідомили, що якщо через бойові дії з окупованих районів України не можливо вивести готівку, то банківські працівники навмисно пошкоджують гроші.
"Банкноти можуть бути пошкоджені механічним способом (обрізання не менше половини банкноти та її знищення; розрізання навпіл або на три частини; просвердлювання в банкноті трьох або більше отворів) або спеціальними розчинами чи іншими фарбуючими речовинами із зафарбовуванням не менше 50% загальної площі банкноти", - йдеться у повідомленні.
Ці гроші могли вкрасти російські окупанти та запровадити їх обіг для дестабілізації економічної ситуації в Україні.
"Ці банкноти – перестали бути платіжним засобом. Банки не мають права здійснювати обмін фізичним та юридичним особам пошкоджених вищезазначеними способами банкнот, а повинні вилучати їх, надсилати Національному банку для дослідження та інформувати про подібні випадки правоохоронні органи", - наголосили в Нацбанку.
У випадку виявлення таких коштів, їх вилучають без відшкодування вартості. Також всі інциденти розслідуватиме поліція.
Нагадаємо, в Україні намагаються поповнювати термінали виведеними з обігу купюрами.
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