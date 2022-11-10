В Україні поповзли вгору ціни на картоплю: яка нині її вартість

"Другий хліб" за тиждень здорожчав на 26%.

В Україні вперше від початку осені після тритижневого здешевлення почали активно зростати ціни на картоплю. Про це повідомляє платформа EastFruit. Зазначається, що головною причиною такої тенденції стало збільшення попиту на цю продукцію та загальне скорочення у господарствах запасів картоплі, непридатного для тривалого зберігання.

Так, сьогодні ціни на якісну картоплю варіюються вже в межах 5-9 грн/кг, що в середньому на 26% дорожче, ніж наприкінці минулого тижня. Водночас більшість великих виробників продовжують стримувати продажі картоплі, що своєю чергою тільки сприяє зростанню цін. За словами, самих фермерів, цього сезону також дуже високий відсоток некондиційної продукції, яка не придатна до закладки на тривале зберігання.

Таким чином сьогодні картопля в Україні вже в середньому в 1,5 рази дорожча, ніж за аналогічний період минулого року.

Також читайте В Україні дешевшають овочі борщового набору: які ціни

Нагадаємо, що в Україні також дорожчають м'ясо та сало. Так, раніше аналітик асоціації "Український клуб аграрного бізнесу" (УКАБ) Максим Гопка повідомив, що ціни на м'ясо і далі, скоріше за все зростатимуть.

За прогнозами експертів, в українських магазинах та на ринках найближчим часом також почнуть зростати ціни на овочі. Вартість може зрости на 10-15%.

Читайте також: