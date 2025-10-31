В Україні популярний овоч щодня зростає у ціні: що буде далі

Огірки / © www.freepik.com/free-photo

Реклама

Українські тепличні комбінати добігають кінця сезону, і виробники щодня підвищують вартість огірків. Ціни зросли вже на 12% лише за тиждень.

Про це пишуть аналітики проєкту EastFruit.

Тепличні господарства продають огірки по 100–120 грн/кг залежно від якості та обсягів партій. Це на 12% дорожче, ніж тиждень тому.

Реклама

Зростання цін пов’язане з тим, що більшість теплиць уже завершили сезон реалізації, а решта господарств пропонують продукцію в обмежених обсягах.

Попри зростання цін, попит на внутрішньому ринку залишається високим. Українські покупці продовжують активно скуповувати овочі, що ще більше підживлює цінову динаміку.

За підрахунками експертів, нинішні ціни на тепличні огірки в середньому на 12% вищі, ніж у цей же період минулого року. Учасники ринку не виключають, що тенденція подорожчання збережеться й надалі.

Фахівці зазначають, що подальше підвищення вартості можливе через скорочення поставок та стабільно високий попит. Водночас аналітики радять споживачам очікувати появи більш доступних імпортних партій вже ближче до зими.

Реклама

Нагадаємо, цьогоріч в Україні зібрали на 15% менше гречки, ніж торік. Водночас експерти заспокоюють: дефіциту не буде, а нинішнє зростання цін пов’язане радше з панікою, ніж із реальною нестачею крупи.

Фермери все частіше віддають перевагу більш прибутковим культурам — соняшнику, сої та ріпаку, тоді як гречка має нижчу врожайність і не підлягає безмитному експорту. За даними Мінагрополітики, у 2025 році площі посівів скоротилися до 69 тис. га, а врожайність становить 1,4 т/га.

Фахівці зазначають, що ажіотаж на гречку повторюється кожні кілька років, а рівень споживання залишається стабільним.