В Україні посилять відповідальність за незаконне будівництво: що чекає на порушників

За відповідний законопроєкт уже цієї осені мають проголосувати депутати.
Незаконне будівництво в Україні заморозять та візьмуть під державний контроль. А об’єкти, які будуються незаконно, не потраплять до Єдиної містобудівної електронної системи.
Про це розповіли в ефірі "Сніданку з 1+1" 13 вересня.
Такі зміни плануються в межах реформування містобудівної політики. Законопроєкт уже внесено на голосування депутатам у другому читанні.
За словами Асоціації фахівців із нерухомості, відтепер забудовників, які порушують будівельне законодавство, каратимуть дієвіше. На об’єкти будуть накладати арешт, а забудовнику загрожує кримінальна відповідальність за неправдиву інформацію про будівництво строком до трьох років. Або штраф у розмірі майже 230 тисяч гривень.