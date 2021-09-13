В Україні посилять відповідальність за незаконне будівництво: що чекає на порушників

В Україні посилять відповідальність за незаконне будівництво: що чекає на порушників

За відповідний законопроєкт уже цієї осені мають проголосувати депутати.

Незаконне будівництво в Україні заморозять та візьмуть під державний контроль. А об’єкти, які будуються незаконно, не потраплять до Єдиної містобудівної електронної системи.

Про це розповіли в ефірі "Сніданку з 1+1" 13 вересня.

Такі зміни плануються в межах реформування містобудівної політики. Законопроєкт уже внесено на голосування депутатам у другому читанні.

За словами Асоціації фахівців із нерухомості, відтепер забудовників, які порушують будівельне законодавство, каратимуть дієвіше. На об’єкти будуть накладати арешт, а забудовнику загрожує кримінальна відповідальність за неправдиву інформацію про будівництво строком до трьох років. Або штраф у розмірі майже 230 тисяч гривень.

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