В Україні посилять ліміти на банківські перекази: кого торкнуться обмеження

У два етапи: які обмеження на перекази чекають на новостворений та неактивний бізнес з 1 вересня

В Україні запровадять нові обмеження на грошові перекази для новостворених і неактивних фізичних осіб-підприємців та юридичних осіб.

Про це йдеться в оновленій редакції Меморандуму про забезпечення прозорості функціонування ринку платіжних послуг, повідомила пресслужба Незалежної асоціації банків України.

Зазначається, що перший Меморандум було підписано 10 грудня 2024 року. Спочатку до нього долучилися чотири великі банки-емітенти, а сам документ залишався відкритим для приєднання інших банків та надавачів платіжних послуг. Надалі до ініціативи приєднувалися інші учасники ринку.

На початок 2026 року до нього приєдналися більше 50 банків та фінустанов.

«Ключова мета меморандуму — забезпечення прозорості функціонування ринку платіжних послуг, попередження шахрайства та недопущення використання фінансово-банківської системи у незаконних цілях шляхом через запровадження єдиних правил роботи для всіх підписантів», — йдеться в повідомленні.

Що відомо про обмеження

Як додає «Економічна правда», банки погодилися дотримуватися ліміту на перекази в обсязі 100 тис. грн на місяць — для клієнтів з низьким рівнем ризику та 50 тис. грн на місяць — для високоризикових клієнтів.

Для осіб, які мають підтверджені джерела доходів (наприклад, отримують зарплату через банк), обсяг яких перевищує 100 тис. грн, ліміт встановлюється на рівні щомісячного підтвердженого доходу.

Що відомо про обмеження для ФОПів

Ці зміни стосуються новостворених (до 6 місяців) та неактивних (сплячих) ФОПів. Під «сплячими» ФОПами розуміють тих, які були неактивними протягом тривалого часу, але відновили роботу та почали проводити операції.

Перший етап обмеження, який розпочнеться 1 вересня 2026 року:

для ФОП 1 групи — до 600 тис. грн на місяць;

для ФОП 2 та 3 групи — до 3 млн грн на місяць.

Другий етап (з 1 грудня):

для ФОП 1 групи — до 400 тис. грн на місяць;

для ФОП 2-3 групи — до 1 млн грн на місяць.

