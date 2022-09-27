В Україні припиниться виробництво бренду Rollton: компанію-виробника придбав новий інвестор

Компанія Маревен Фуд Європа вийшла зі складу в’єтнамо-японського холдингу Маревен Фуд Холдингз Лімітед. Відомо, що цей холдинг володіє знаками для товарів та послуг Rollton, BIGBON та іншими.

З перших днів повномасштабної війни у компанії виникли труднощі у забезпеченні роботи виробництва – порушення у ланцюжку поставок, дефіцит робочого персоналу і пального, ріст дебіторської та кредиторської заборгованості. Попри скрутне становище Маревен Фуд Європа, новий інвестор із В’єтнаму (Jelmond Ltd.) ухвалив рішення про інвестиції в Україну шляхом придбання 100% частки статутного капіталу компанії у Маревен Фуд Холдингз Лімітед.

Згідно з умовами виходу з холдингу, після використання залишків таропакувальних матеріалів, виробництво брендів Rollton та BIGBON припиниться. Також новий інвестор та компанія анонсують старт виробництва продуктів харчування під ТМ REEVA – міжнародним брендом, який встиг завоювати довіру мільйонів споживачів у більш ніж 40 країнах світу. Крім того у компанії планують змінити назву, розробити новий вебсайт та айдентику.

У Маревен Фуд Європа заявляють, як раніше, так і після виходу з холдингу, серед кінцевих бенефіцарних власників Товариства відсутні громадяни рф чи інші підсанкційні особи, що підтверджується структурою власності компанії та витягами з торгових реєстрів. Також з початку повномасштабної воєнної агресії рф, жодних платежів на користь рф, резидентів рф чи рб Товариством не проводилося та не буде проводитись в майбутньому

Наразі підприємство забезпечує робочими місцями понад 500 працівників, в тому числі внутрішньо переміщених осіб. На майбутнє новий інвестор має намір продовжити інвестувати в розвиток виробничої площадки в Україні, а також планує розширювати сервіс компанії на виробництво власних торговельних марок для своїх партнерів.