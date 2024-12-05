В Україні пришвидшилась інфляція: в НБУ пояснили причини здорожчання продуктів

Зростання цін на продукти прискорилось через несприятливу для врожаю погоду влітку та восени.

У жовтні інфляція в Україні збільшилась до 9,7% у річному вимірі та перевищила прогнози Національного банка. За даними регулятора, ціни продовжили зростати й у листопаді.

Про це йдеться у макроекономічному та монетарному огляді НБУ.

"Так, продовольча інфляція зросла внаслідок суттєвішого, ніж очікувалося, впливу несприятливих погодних умов на сільськогосподарські культури. Дещо швидше, ніж очікувалося, зростали й адміністративна інфляція та ціни на паливо", – йдеться у документі.

Також у жовтні посилився фундаментальний інфляційний тиск. Серед причин росту базової інфляції НБУ називає швидке здорожчання оброблених продуктів харчування через збільшення вартості сировини, витрат на електрику та зарплату, а також ефектів перенесення девальвації в попередні періоди на ціни.

Фінансисти також зазначили, що цьогоріч ціни на продукти також стрімко зросли через спекотну та посушливу погоду влітку та восени, що негативно вплинуло на врожайність, якість та терміни дозрівання агропродукції, насамперед локальних фруктів і овочів.

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"Ціни на непродовольчі товари також пришвидшили зростання, передусім під впливом курсового чинника в попередні періоди. Це, ймовірно, вплинуло й на сповільнення зниження цін на одяг і взуття. Дещо швидше зростали ціни на послуги, зокрема з охорони здоров’я, зв’язку й особистого догляду через зростання виробничих витрат", – додали в НБУ.

Водночас у жовтні сповільнилося здорожчання пального. Натомість ціни на алкоголь та тютюн показали стрімкий ривок вгору, зокрема через послаблення гривні та боротьбу з контрабандою.

Пришвидшилося і зростання цін на ліки та інші товари медичного призначення.

Нагадаємо, за словами заступника очільника НБУ Сергія Ніколайчука, Нацбанк не виключає, що за підсумками 2024 року інфляція в країні перевищить прогнози. Ймовірно вона становитиме не менше 10%.

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