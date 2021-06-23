В Україні пришвидшилося зростання економіки на тлі поліпшення ситуації з COVID-19 - Шмигаль

На покращення показників вплинула ситуація з пандемією.

В Україні покращилися темпи зростання всіх секторів економіки. Очікується, що протягом 2021 року, економіка зросте більш ніж на 4 відсотки.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні Кабміну 23 серпня.

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"У другому кварталі цього року після покращення ситуації з пандемією ми бачимо кращі темпи зростання всіх секторів економіки. Загалом по року урядовий прогноз залишається незмінним. Очікується, що економіка зросте більше, ніж на 4 відсотки. Одним з факторів, який може стати драйвером зростання економіки це, звісно, інвестиції та збільшення інветиційної активності", - заявив Шмигаль.

Він також зауважив, що ухвалений закон про державну підтримку інвестиційних проєктів зі значними інвестиціями (інвестнянь. - Ред.) вже отримав позитивні відгуки бізнесу.

Нагадаємо, в НБУ заявили, що українська економіка виходить із майже півторарічної кризи, спричиненої пандемією COVID-19.

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