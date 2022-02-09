В Україні прискорилася інфляція: що у січні здорожчало найбільше

В Україні прискорилася інфляція: що у січні здорожчало найбільше

Споживчі ціни у січні 2022 року зросли на 1,3% порівняно з попереднім місяцем.

За перший місяць 2022 року зростання споживчих цін в Україні прискорилося. У січні інфляція виросла до 1,3% порівняно з груднем минулого року.

Про це повідомили у середу, 9 лютого, в Державній службі статистики.

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Найбільше здорожчали продукти харчування та безалкогольні напої. У січні ціни зросли на 2,5% порівняно з попереднім місяцем. Якщо порівнювати із січнем 2021 року, то зростання ще відчутніше — 14%.

Серед продуктів найбільше здорожчали овочі — аж на 20,5%. У діапазоні від 1% до 3,9% зросли ціни на яйця, фрукти, хліб, молоко та молочні продукти, мʼясо та м’ясопродукти, рис, сало, масло.

Державна служба статистики України

Водночас на 0,5% здешевшала соняшникова олія. Щоправда, порівняно з січнем 2021 року, її ціна на 34% більша. Здешевшали у січні також одяг і взуття — на 5,4% та 6,1% відповідно.

Нагадаємо, у 2021 році рівень інфляції в Україні був найбільшим за останні чотири роки. Зростання споживчих цін сягнуло 10%.

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