В Україні процвітає продаж контрафактної кави, виробленої з мальтодекстрину – Гетманцев

В Україні ринок контрафактної кави сягає 30%, а на ринках і в інтернеті продають підробки світових брендів розчинної кави, хоча насправді цей продукт не має відношення ані до брендів, ані до кави.

Про це повідомив голова Комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев у Telegram.

"Процвітає контрафакт та підробка світових та українських брендів, а також продаж під брендами на ринках та через інтернет того, що кавою називати не можна, з мальтодекстрину", - заявив він.

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Гетманцев уточнив, що мальтодекстрин - це речовина, яку додають в каву замість кави, коли роблять контрафакт.

За словами, нардепа таку інформацію він отримав під час зустрічі з виробниками кави.

"Ситуація на ринку одночасно жахлива та типова для нашої країни. 30% ринку в тіні. Гранульована кава завозиться за митною вартістю нижче за зелене зерно", - розповів він.

Голова фінкомітету також натякнув на існування в Україні "кількох сімей "бізнесменів", які є "дахом" для цього бізнесу.

"Бізнес, який створює робочі місця, не просить зниження податків, не просить пільг, просить одного — виконати обовʼязок держави із забезпечення законної та прозорої роботи ринку. В цьому ж зацікавлені й споживачі кави, і сама держава, що збирає гроші на армію. У цьому не зацікавлені кілька сімей "бізнесменів", що налаштували супер прибутковий бізнес під чужими брендами, без сплати податків та за рахунок нашого здоровʼя", - зазначив Гетманцев.

Нагадаємо, вже давно розвінчали міф про те, що кава — шкідлива. Але потрібно знати, як правильно її заварювати, щоб отримати максимум користі. Читайте про це в матеріалі ТСН.ua.

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