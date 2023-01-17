Категорія
Гроші
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English
В Україні продають монету номіналом 1 копійка за понад тисячу доларів: у чому її особливість (фото)

В Україні продають монету номіналом 1 копійка за понад тисячу доларів: у чому її особливість (фото)

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публікації
Перегляди
90
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
В Україні продають монету номіналом 1 копійка за понад тисячу доларів: у чому її особливість (фото)

Фото: Violity

Особливістю монети є матеріал карбування.

В Україні за 39 750 грн ($1105,45) продають монету номіналом 1 копійка. Монету випустили 2010 року, а її особливістю є матеріал карбування – замість звичайної нержавіючої сталі, вона виконана зі срібла.  

Оголошення про продаж розміщено на ресурсі Violity. 

У описі зазначається, що вона немає дефектів і не піддавалась реставрації.

Фото: Violity / ©
Фото: Violity
Фото: Violity / ©
Фото: Violity

Нагадаємо, у Нідерландах шукають нацистські скарби – національний архів оприлюднив секретну карту.

Читайте також:

Новини України: скарбниця національного музею історії виставила на показ коштовні подарунки

Новини України: скарбниця національного музею історії виставила на показ коштовні подарунки

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
90
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація