В Україні продають монету номіналом 1 копійка за понад тисячу доларів: у чому її особливість (фото)

Особливістю монети є матеріал карбування.
В Україні за 39 750 грн ($1105,45) продають монету номіналом 1 копійка. Монету випустили 2010 року, а її особливістю є матеріал карбування – замість звичайної нержавіючої сталі, вона виконана зі срібла.
Оголошення про продаж розміщено на ресурсі Violity.
У описі зазначається, що вона немає дефектів і не піддавалась реставрації.
Нагадаємо, у Нідерландах шукають нацистські скарби – національний архів оприлюднив секретну карту.
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