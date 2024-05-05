В Україні продовжує дешевшати популярний овоч: яка ціна наразі

В Україні останнім часом дешевшають тепличні помідори. Причиною називають збільшення вибірки у господарствах на всій території країни, а також зниження попиту в цьому сегменті

Про це повідомляє проєкт East Fruit.

Водночас, за даними експертів, залишаються стабільними постачання томатів із зовнішнього ринку, що також впливає на ціни.

Станом на 3 травня, українські тепличні комбінати продавали томати не дорожче 60-90 грн/кг ($1,52-2,28/кг). Це в середньому на 30% дешевше, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

"Настільки суттєво знижувати ціни українські виробники змушені через посилення конкуренції з боку дешевшої імпортної продукції", - йдеться у повідомленні.

Ще від середини квітня учасники ринку повідомляли про надходження значних обсягів томатів із Туреччини. Зараз їх продають по 50-55 грн/кг ($1,27-1,40/кг). Водночас попит на помідори в Україні залишається доволі стриманим.

Наразі українські тепличні комбінати відвантажують томати в середньому на 14% дешевше, ніж за аналогічний період 2023 року. Гравці ринку не виключають подальшого зниження цін на помідори, якщо темпи збуту тепличних томатів не прискоряться.

Раніше стало відомо, що в Україні, як і в інших країнах Східної Європи, ціни на банани - на рекордно високому рівні для цього періоду року. Це має негативний вплив на перспективи споживання.

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