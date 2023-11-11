В Україні продовжують зростати ціни на автогаз: моніторинг мереж АЗС

Найбільше здорожчав газ у мережі KLO – на 3,2 грн, до 33,99 грн/л, найменше – в "Рур груп" і Marshal – на 50 копійок, до 34,5 грн/л і 32,5 грн/л відповідно, утім, ціна в мережі "Рур груп" і без того найбільша по країні.

В Україні продовжує дорожчати автогаз. Протягом тижня, від 6 до 10 листопада, середня роздрібна ціна на газ збільшилася на 1,65 грн, до 32,66 грн/л.

Про це повідомляє видання еnkorr із посиланням на дані цінового моніторингу ринку "Консалтингової групи "А-95".

Найбільше здорожчав газ у мережі KLO – на 3,2 грн, до 33,99 грн/л, найменше – в "Рур груп" і Marshal – на 50 копійок, до 34,5 грн/л і 32,5 грн/л відповідно. Утім, ціна в мережі "Рур груп" і без того найбільша по країні.

А ось найменша ціна зафіксована на АЗК Prime у Кіровоградській області – 29,9 грн/л. У регіонах своєї присутності тримає одну з найнижчих цін лідер дисконт-руху "Авантаж 7" – 29,95 грн/л (+1 грн за тиждень).

У великих мережах вартість автогазу в середньому піднялася на 1,21 грн/л, у мережах нижнього цінового діапазону – на 1,81 грн/л.

У консолідованій мережі АЗС групи "Приват" (ANP, Avias тощо) вартість цього виду пального збільшилась протягом тижня на 1,95 грн, до 32,69 грн/л.

Вартість автогазу у мережі ОККО за тиждень зросла на 1,61 грн – до 33,1 грн за літр. Вартість автогазу на WOG зросла на 1,43 грн – до 33,41 грн за літр.

Мережа UPG пропонує своїм клієнтам автогаз по 32,6 грн/л, що на 2,73 грн більше, ніж на початку тижня.

Нагадаємо, в Україні зростають ціни на пальне: економіст назвав причини і розповів, коли вартість зменшиться.

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