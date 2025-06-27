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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гроші
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В Україні продовжує знижуватися ціна на популярну сезонну ягоду

Виробники черешні вже пропонують до продажу цю ягоду за ціною 115-160 грн/кг, що в середньому на 18% дешевше, ніж тижнем раніше.

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Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
Чекаємо на доступні ціни на улюблену ягоду

Чекаємо на доступні ціни на улюблену ягоду / © pixabay.com

В Україні знову дешевшає черешня.

Про це повідомляють аналітики проекту EastFruit.

Знижувати ціни в даному сегменті виробники змушені через стрімке погіршення якісних характеристик даних кісточкових через погодні умови.

Якщо ще минулого тижня середні оптові ціни на черешню в Україні не опускалися нижче за 140-200 грн/кг ($3,37-4,81/кг), то вже цього тижня вони почали стрімко знижуватися у південних та центральних регіонах країни. На цей момент виробники черешні вже пропонують до продажу цю ягоду за ціною 115-160 грн/кг ($2,77-3,85/кг), що в середньому на 18% дешевше, ніж тижнем раніше.

Водночас більшість операторів ринку відзначають досить великий відсоток некондиційної продукції цього сезону. Рясні опади помітно знизили якісні характеристики черешні, термін реалізації такої ягоди досить обмежений. У ситуації, що склалася, більшість виробників прийняли рішення знизити відпускні ціни на дані ягоди, щоб прискорити темпи збуту в даному сегменті.

Варто зазначити, що на сьогоднішній день ціни на черешню в Україні все ж таки середньому на 95% вищі, ніж в аналогічний період минулого року. При цьому ключові гравці ринку не відкидають подальшого здешевлення в даному сегменті вже з наступного тижня. Свою думку вони аргументують тим, що пропозиція черешні на ринку продовжує зростати, а ось якість пропонованої ягоди залишає бажати кращого.

Нагадаємо, в Україні очікується здорожчання усіх сортів хліба.

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