В Україні прогнозують суттєве подорожчання продуктів: якими будуть ціни найближчим часом

Заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук, спрогнозував подорожчання найближчим часом продуктів на 15%. За його словами вже зовсім скоро продуктові товари подорожчають в середньому на 15%.

На думку економічного експерта Олександра Хмелевського вже в листопаді українці спостерігатимуть підвищення цін. Овочі та фрукти, не дивлячись на сезон, подорожчають в середньому на 30-35%. Через обмеження експорту в найближчі місяці ціни на борошно та хліб будуть рости помірно на 10-15%. Прогнозується, що вартість масла і цукру зросте на 15-20%. Через те, що ціни на такі крупи, як гречка та рис, значною мірою залежать від імпорту, тому девальвація гривні позначиться на зростання цін на ці продукти на 20-25%. Через масовий забій худоби взимку може спостерігатися дефіцит молока та молочних продуктів, а це може спричинити можливе підвищення цін на 30-40%. З тих самих причин відповідно підскочать і ціни на м'ясо – приблизно на 30%.

За даними НБУ, у 2022 році через брак пропозиції ранньої продукції з тимчасово окупованих південних регіонів України дорожчали фрукти та овочі. Через вичерпання запасів та скорочення можливостей імпорту дорожчали крупи, зокрема гречка і рис. Через руйнування основного видобувного підприємства подорожчала сіль. Зростали ціни на молочні та рибні продукти, а також на безалкогольні напої. До кінця 2022 року вартість необроблених продуктів. За прогнозами НБУ, зросте маже на 50%.

Читайте також: