В Україні прогнозують суттєве подорожчання продуктів: якими будуть ціни найближчим часом

Війна, ріст ціни на паливно-мастильні матеріали, повернення акцизів на паливо, порушення логістичних ланцюгів, курс гривні щодо долара, безперечно вплинуть на зростання цін найближчим часом.
Заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук, спрогнозував подорожчання найближчим часом продуктів на 15%. За його словами вже зовсім скоро продуктові товари подорожчають в середньому на 15%.
На думку економічного експерта Олександра Хмелевського вже в листопаді українці спостерігатимуть підвищення цін. Овочі та фрукти, не дивлячись на сезон, подорожчають в середньому на 30-35%. Через обмеження експорту в найближчі місяці ціни на борошно та хліб будуть рости помірно на 10-15%. Прогнозується, що вартість масла і цукру зросте на 15-20%. Через те, що ціни на такі крупи, як гречка та рис, значною мірою залежать від імпорту, тому девальвація гривні позначиться на зростання цін на ці продукти на 20-25%. Через масовий забій худоби взимку може спостерігатися дефіцит молока та молочних продуктів, а це може спричинити можливе підвищення цін на 30-40%. З тих самих причин відповідно підскочать і ціни на м'ясо – приблизно на 30%.
За даними НБУ, у 2022 році через брак пропозиції ранньої продукції з тимчасово окупованих південних регіонів України дорожчали фрукти та овочі. Через вичерпання запасів та скорочення можливостей імпорту дорожчали крупи, зокрема гречка і рис. Через руйнування основного видобувного підприємства подорожчала сіль. Зростали ціни на молочні та рибні продукти, а також на безалкогольні напої. До кінця 2022 року вартість необроблених продуктів. За прогнозами НБУ, зросте маже на 50%.
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