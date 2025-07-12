В Україні прогнозують новий стрибок цін на яблука: названо головні причини

Яблука / © Associated Press

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Вартість яблук і груш нового врожаю в Україні зросте щонайменше на 10-15% у порівнянні з минулим роком.

Про це повідомляє Agrotimes із посиланням на директора корпорації «Вінницясадвинпром» Сергія Бойчука.

За його словами, садівники опинилися наодинці з проблемами, спричиненими весняними заморозками. Звернення до страхових компаній не дали результатів — наразі вони не готові покривати збитки.

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«Ми розуміємо, що в держави нині є багато нагальних викликів, і пріоритети часто зосереджені на першочергових потребах. Проте залишати садівництво сам на сам із проблемами — теж не можна. Ми зверталися і до страхових компаній, однак, на жаль, наразі вони не готові йти нам назустріч у цьому питанні. Проте ці проблеми існують, і мовчати про них не можна», — зазначив Бойчук.

Бойчук наголошує, що для збереження галузі садівництва необхідна системна підтримка з боку держави, науки та фінансових установ. Це дозволить створити ефективні механізми захисту та розвитку українського садівництва.

Нагадаємо, наразі кавовий сектор переживає кризу: рекордне зростання цін пояснюють «ідеальним штормом» посух.

Також ми писали, що в Україні різко змінилася ціна на популярний салатний овоч.

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